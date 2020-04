Homem de 35 anos é a 21ª vítima do novo coronavírus na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) acaba de confirmar mais uma morte pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado. O paciente era um homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro. O caso foi notificado em Lauro de Freitas. O paciente estava internado em um hospital particular do município desde o último dia 26 de março e veio a óbito hoje (11), às 6h45.

Com este, a Bahia já soma 21 óbitos. A maioria das mortes registradas ainda estão concentradas em Salvador, que tem mais da metade dos casos (11). As outras ocorrências estão distribuídas pelos municípios de Lauro de Freitas (2), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1) e Ilhéus (1).

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Sesab, até o momento, o número de contaminados pelo novo coronavírus já chega a 616 na Bahia. Destes, o último balanço aponta que 66 são de profissionais da área da saúde, 17 deles médicos.

Ao todo, 146 pessoas estão recuperadas e 25 encontram-se internadas, sendo 11 em leitos de UTI. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17h desta sexta-feira (10).