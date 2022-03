Homem de 36 anos é assassinado dentro de casa na Mouraria

Um homem de 36 anos foi assassinado dentro de uma casa na rua da Mouraria, no bairro de Nazaré, na região do centro da cidade, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (13).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Fábio Conceição Ferreira Sales. O rapaz estava na companhia de um homem de 43 anos, quando os dois foram surpreendidos e atingidos por tiros.

Fábio morreu no local, enquanto a outra vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado, onde passou por cirurgia. O nome do homem será preservado.

O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (Baía de Todos os Santos). Por enquanto, a autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. As guias para remoção e perícia foram expedidas e testemunhas serão ouvidas no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.

Não há informação se Fábio morava no imóvel ou apenas fazia uma visita.