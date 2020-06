Homem de 46 anos é baleado no Candeal após discussão por vaga de estacionamento

João Barbosa Batista, 46 anos, foi baleado na tarde de sábado, no Candeal de Brotas, após uma discussão por conta de vaga de estacionamento. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde, nem em que parte do corpo ele foi atingido.

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com informações da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas), por volta das 16h40, policiais militares foram informados pelo Centro de Comunicação Integrada (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que havia um homem ferido por disparos de arma de fogo na rua Monsenhor Antônio Rosa, no Candeal.

"No local, a guarnição foi informada por populares que a vítima foi socorrida para o hospital Geral do Estado, os policiais militares foram até o hospital e constatou o fato. A vítima disse ter sido atingido após uma discussão por conta de vaga de estacionamento", informa a nota da PM.

O CORREIO tentou mais detalhes sobre o caso com a Polícia Civil, mas até o momento não obteve retorno. Não há informações se o suspeito de efetuar os disparos foi identificado nem se ele foi preso.