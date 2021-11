Homem desaparece após ser levado por enxurrada em rio de Feira de Santana

Um homem foi levado pela enxurrada na Ponte do Rio Branco, no bairro Campo do Gado Novo, em Feira de Santana, nesta segunda-feira (8). Em imagens registradas no momento em que ele é levado, é possível ver dois outros homens que tentaram salvar a vítima com uma corda amarrada ao poste, mas viram o homem se soltar e ser levado pela força da enxurrada no local.

Subtenente do 2º Grupamento de Bombeiro Militar (2º BPM), que atendeu à solicitação, Jocelma da Conceição conta como ele foi levado pela enxurrada. "Por informações de quem solicitou, ele, que é vendedor de picolé, estava do outro lado do rio e resolveu atravessar porque ainda dava pra ver o chão da ponte. Porém, no meio dessa tentativa, veio um tipo de tromba d'água que derrubou ele e, com o alto nível da água, o levou", diz.

Ainda de acordo com a subtenente, o grupamento especializado em mergulho do 2º BPM passou mais de quatro horas buscando pelo homem. “Nós recebemos o chamado às 13h, quando começou a procura que só foi interrompida às 17h30 porque já estava escurecendo e não realizamos buscas no período noturno", explica.

Jocelma conta ainda que dois fatores dificultaram as buscas durante a tarde. "Além das fortes correntezas, que não indicam esse tipo de busca por mergulho, também estavam descendo muitas árvores e troncos, que representam risco para os agentes. Outro problema foi que, ao longo da tarde, o nível do rio estava sempre aumentando, tanto que as barracas próximas ao local, que no começo não estavam cobertas, no fim das buscas ficaram todas submersas", relata.

Pela chegada da noite e a força da enxurrada, é inviável a continuidade das buscas por questões de segurança. Amanhã, a partir das 6h30, a procura volta a ser feita pelo 2º BPM com botes.