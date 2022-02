Homem discorda de futuro previsto no tarô e espanca cartomante no DF

Insatisfeito com as previsões de futuro indicadas por cartas do tarô, um homem agrediu um cartomante em Sobradinho II, no Distrito Federal (DF). A vítima teve o rosto machucado e perdeu vários dentes. Outras partes do corpo também foram atingidas, de acordo com o portal Metrópoles.

A Polícia Civil informou que as agressões iniciaram após uma discussão banal. O agressor é um indivíduo violento, com extensa ficha criminal. Ele já responde por tentativa homicídio, roubos, furtos, lesões e envolvimento com drogas.

Na ocasião, o cartomante foi encaminhado e socorrido ao Hospital Regional de Sobradinho. A data das agressões não foi divulgada.