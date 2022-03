Homem é assassinado a facadas na Praia da Paciência, no Rio Vermelho

Um homem foi encontrado morto nas primeiras horas deste sábado (26), na Praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho. Ele estava no trecho perto da colônia de pescadores que fica no local.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alisson Pereira dos Santos, de 38 anos. Ele foi encontrado já sem vida na faixa de areia, com marcas de perfuração de arma branca pelo corpo.

O crime será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Por enquanto, a polícia ainda não sabe autoria e motivação do crime, e imagens de câmeras de segurança do local já foram solicitadas para ajudar na identificação dos autores. Guias de perícia e remoção foram expedidas.