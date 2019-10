Homem é assassinado dentro de ônibus na Estrada Velha do Aeroporto

Passageiros de um ônibus passaram um sufoco na noite desta terça-feira (1º) quando dois homens invadiram o coletivo e assassinaram a tiros Maurício dos Santos Júnior, 22 anos. Era por volta das 19h e o veículo estava na Estrada Velha do Aeroporto, no bairro Vila Verde, quando o crime aconteceu.

Depois de entrar no ônibus e balear Maurício, os bandidos desceram do coletivo e conseguiram fugir. Policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão) estiveram no local, mas não conseguiram localizar os assassinos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do veículo.

A Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), mas que ainda não há indícios de autoria nem da motivação do assassinato.

Já o Departamento de Polícia Técnica (DPT) afirmou que o corpo de Maurício permanecia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), no bairro dos Barris, agurdando a família até o final da tarde desta quarta-feira (2).