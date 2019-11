Homem é baleado 5 vezes próximo à Delegacia de Itapuã 

Gustavo Pacheco de Jesus, 23 anos, foi baleado cinco vezes, na noite desta segunda-feira (11), quando estava em uma barraca de praia no bairro de Itapuã, em Salvador.

Ferido no peito, no braço, costas e pernas, ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

Gustavo chegou ao hospital lúcido. Lá, informou aos policiais do posto médico que o estabelecimento em que estava - acompanhado de dois amigos, por volta das 20h - fica próximo à 12ª Delegacia, na região da Sereia de Itapuã.

“Surgiram dois indivíduos olhando para a vítima, que desconfiou e tentou ir embora. Quando os homens se aproximaram e atiraram contra ele. Ele [Gustavo] desconhece os autores e a motivação”, diz o boletim, ao mencionar que os amigos saíram ilesos.

À polícia, Gustavo descreveu um dos atiradores como um “homem alto, negro e careca”. Ele vestia uma camisa vermelha. O segundo, que estava de camisa cinza, foi descrito como “moreno e baixo”.

O crime foi tipificado como tentativa de homicídio e está sob as investigações da 12 Delegacia.