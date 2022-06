Homem é baleado durante abordagem policial no sudoeste da Bahia

Um homem foi baleado na perna após reagir a uma abordagem policial e entrar em luta corporal com policiais militares, nesta quarta-feira (1º), no município de Guanambi, sudoeste da Bahia.

De acordo com informações do 17º Batalhão da PM, por volta das 10h30, policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para averiguar a denúncia de um homem que perambulava nas proximidades de uma academia na Rua Barão de Macaúbas, em Guanambi, olhando várias vezes para o interior do local, onde havia apenas mulheres.

Com a chegada dos militares, o suspeito desobedeceu à voz de abordagem e fugiu em uma motocicleta. Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo até a Rua Santo Antônio, no Centro, onde o suspeito entrou em uma casa.

Durante uma nova tentativa de aproximação, o suspeito teria desferido um golpe com o capacete contra um dos PMs e tentou retirar a arma dele. Foi iniciada uma luta corporal e outro militar, na tentativa de repelir a ação, efetuou um disparo na perna do indivíduo.

A equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o homem e o levou ao Hospital Geral de Guanambi. Após o ocorrido, o pai do rapaz informou que seu filho sofre de transtorno psicológico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial (DT) do município, que irá instaurar inquérito para apurar o ocorrido. Guias de perícia também expedidas. O homem foi autuado por desobediência e direção perigosa de veículo em via pública.

Em nota, a Polícia Militar informou ainda que será instaurado um procedimento para apurar o ocorrido.