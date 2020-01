Homem é baleado durante tiroteio em Cosme de Farias

Uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos deixou um homem baleado no bairro de Cosme de Farias, na noite de sábado (11). Os PMs disseram que encontraram um revólver calibre 38 e substâncias que parecem drogas com Lucas dos Santos, 18 anos.

Os policiais contaram para os investigadores do posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde Lucas foi socorrido, que estavam fazendo rondas no bairro de Cosme de Farias quando foram parados por moradores.

Os PMs foram informados que um grupo de bandidos estava na Rua do Campo e quando chegaram ao local encontraram cinco homens armados. Os criminosos perceberam a aproximação dos militares e atiraram contra a viatura.

Depois do tiroteio os PMs encontraram Lucas ferido. Ele foi baleado na coxa esquerda, socorrido pela viatura da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Cosme de Farias) para o HGE, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Além do revólver calibre 38, os policiais apreenderam com o jovem uma quantidade de pó branco, parecendo cocaína, de erva, parecendo maconha, e a quantia de R$ 72. Os homens que participaram do tiroteio conseguiram fugir.