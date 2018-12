Homem é baleado durante troca de tiros na Ladeira do Pepino

Um homem morreu depois de ter sido baleado na madrugada desta quarta-feira (19), na Rua Álvaro Adorno, mais conhecida como Ladeira do Pepino, localizado no bairro de Brotas.

De acordo com informações do Posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), era por volta das 1h50, quando policiais da 6° Delegacia de Polícia ( Brotas), que faziam rondas na Rua Frederico Costa, foram avisados por populares sobre um tiroteio na Ladeira do Pepino.

Ao chegar no local, os PMs avistaram um carro branco deixando a rua e, logo em seguida, colidindo com uma residência. Ainda de acordo com informações do boletim, os policiais acharam a atitude do condutor suspeita e resolveram abordá-lo.

Ao parar o veículo, os policiais encontraram o motorista ferido. Ele estava baleado no tórax, região pélvica e nádegas. A vítima, que estava sem documento de identificação, se apresentou como George Anderson Menezes da Silva.

Ele foi socorrida pelos PMs até o HGE, onde deu entrada ainda consciente, mas não há informações da autoria e a motivação do crime. Um hora e meia depois, a equipe médica da unidade de saúde constatou a morte dele.

