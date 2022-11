Homem é baleado e morto enquanto dirigia em Plataforma

A Polícia Civil investiga a morte de Ricardo Almeida da Cruz, de 40 anos, baleado enquanto dirigia um carro na Estrada do Cabrito, em Plataforma. Após ser baleado, o homem perdeu o controle da direção e atingiu um outro carro que estava estacionado na rua.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 14ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem vítima de disparos de arma de fogo, no interior de um veículo branco. No local, a guarnição constatou o fato e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).