Homem é baleado em troca de tiros entre traficantes em São Caetano 

Um homem foi baleado na noite desta quarta-feira (19), no bairro de São Caetano. Ivan Silva Xavier, 44 anos, foi atingido no abdômen e está internado em estado grave na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo relatos de vizinhos, Ivan teria se ferido durante uma troca de tiros entre traficantes da região de São Caetano. Ainda não se sabe se a vítima tem qualquer relação com a tráfico.

A Policia Militar (PM-BA) informou que policiais foram acionados para atender a ocorrência por volta de 21h, na Rua Padre Antônio Vieira, Capelinha de São Caetano.

"Quando chegou ao local a guarnição recebeu a informação de populares que a vítima foi socorrida pela esposa. Os militares fizeram ronda, mas não encontraram nenhum suspeito", diz a nota da PM.