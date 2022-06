Homem é condenado à prisão perpétua após ganhar na loteria nos EUA

Um homem que ganhou US$ 10 milhões, cerca de R$ 48 milhões, em uma loteria dos Estados Unidos foi condenado à prisão perpétua por assassinato.

Micheal Todd Hill, de 54 anos, foi preso esta semana, após o julgamento que o declarou culpado pela morte de Keonna Graham em um hotel da região da Carolina do Norte. O crime foi cometido em 2020.

Três anos antes, entretanto, o americano teve seus bons momentos quando ganhou o prêmio no estado.

Crime

O corpo de Keonna Graham foi encontrado dentro de um quarto do hotel com um tiro na cabeça. Quando os investigadores descobriram que Hill era a única pessoa que havia estado com ela no quarto, ele confessou o crime. Hill disse que se enfureceu ao ver que a mulher estava conversando pelo celular com outro homem.

Hill foi declarado culpado e condenado à prisão perpétua, sem direito a recorrer. A Justiça não determinou o que será feito com a fortuna do condenado.