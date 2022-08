Homem é detido após confronto entre torcidas organizadas do Bahia e do Vitória

Grupos de torcidas organizadas do Bahia e Vitória entrara em confronto no Largo do Tanque, na noite dessa sexta-feira (12). Cerca de 100 pessoas se enfrentaram na região e foram dispersadas pela Guarda Civil Municipal.

Segundo informações da Guarda, um ônibus que trafegava na região, com torcedores do Bahia, foi interceptado por torcedores do Vitória, que estavam em posse de paus, pedras e rojões, agredindo transeuntes e depredando equipamentos públicos.

Um homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi apresentado com diversos materiais apreendidos na ocorrência: paus, pedras, barra de ferro, rojões e bebidas.

Motoristas que tiveram o ônibus apedrejados, evadiram do local. Diversos suspeitos foram abordados, mas foram liberados por falta de provas de envolvimento no conflito.

Para conter a confusão, foi necessário o apoio de outras equipes da Guarda Civil, das Áreas S3 e S4, Grupo de Apoio ao Turista, Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) e Supervisão de Dia.