Homem é detido após tentar enforcar companheira com fio de celular

Um homem foi detido depois de agredir a companheira em Teixeira de Freitas, após uma discussão por causa de um som alto. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (20).

A vítima contou à polícia que as agressões ocorreram logo após ela pedir ao companheiro que abaixasse o volume do som. O homem estava em casa ingerindo bebida alcoólica junto com uns amigos e teria ficado irritado com o pedido, agredindo a mulher com um soco na cabeça e a sufocou usando um fio de carregador de celular.

Ele foi conduzido por uma equipe da Polícia Militar para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, no contexto de violência doméstica. O homem ficou à disposição da Justiça. Guias para exame de lesões corporais foram expedidas.