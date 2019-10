Homem é detido na Bahia dirigindo ambulância com CNH falsa

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram no final da tarde de quinta-feira (10) um homem que conduzia uma ambulância com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. Ele foi abordado no KM 117, da BR 407, trecho do município baiano de Senhor do Bonfim, na região norte do estado.

De acordo com informações da PRF, durante fiscalização, os agentes abordaram o condutor de um veículo VW/Saveiro, que é usado como ambulância. O homem de 29 anos apresentou aos policiais uma documentação falsa. Em consulta aos sistemas, verificou-se que o mesmo não possui CNH, confirmando a suspeita de falsidade documental.

A PRF apresentou a CNH e o condutor na delegacia de Senhor do Bonfim. Ele irá responder por uso documentação falsa, crime previsto no art. 304 do Código Penal.