Homem é detido quando agredia companheira na Boca do Rio

Equipes do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Civil Municipal (GOE/GCM) realizavam patrulhamento como parte da Operação Tira o Pé da Areia, na tarde desta sexta-feira (11), quando flagraram um homem agredindo uma mulher, na Avenida Octávio Mangabeira.

A agressão ocoreu em flagrante em frente a casa de acolhimento Associação Pleno Cidadão (Aspec), no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

"Ao realizar a abordagem, os agentes identificaram que se tratava de um casal, cujo a mulher estava sendo convardemente agredida por seu companheiro, que possui várias passagens pela Polícia e um mandado em aberto, pelo crime de Furto Qualificado", informou a GCM em nota.

O agressor foi encaminhado, juntamente com a vítima, para a Delegacia Especial de Atendiemnto à Mulher (Deam), no bairro do Engenho Velho de Brotas, para adoção das medidas cabíveis.