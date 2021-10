Homem é encontrado morto dentro de casa em Itapuã

Um homem foi encontrado morto e com a casa revirada, no bairro de Itapuã, na noite dessa quarta-feira (21). Antônio Carlos Barreto, 56 anos, foi encontrado pela filha dentro do quarto.

Moradores contaram que Antônio Carlos era um homem pacífico. Ele morava há cerca de dois anos no mesmo apartamento, na Rua dos Guararapes. Seus familiares moravam em outra casa, no mesmo endereço.

A família de Antônio não quis falar com a reportagem do CORREIO. Segundo a Polícia Civil, os móveis da casa estavam revirados. Moradores da rua contaram que Antônio usava apenas cueca quando foi encontrado e tinha marcas de perfurações pelo corpo.

"Ele era uma pessoa maravilhosa, tranquila, todo mundo gostava dele. Era muito prestativo, não gostava de confusão, não era envolvido com nada. Estamos todos chocados com essa barbaridade que fizeram com ele", declarou uma das vizinhas.

Ainda de acordo com a polícia, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. Imagens das câmeras de segurança também foram solicitadas para ajudar na identificação do autor/autora.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).