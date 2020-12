Homem é encontrado morto dentro de casa incendiada em Itamaraju

Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa incendiada, na Rua Paraíba, bairro Novo Prado, em Itamaraju, no sul da Bahia, na madrugada de sexta-feira (25). O corpo estava parcialmente carbonizado.



Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima se chama Lázaro Lima da Silva e a casa em chamas pertencia ao morto. Foram expedidas guias para local de crime e necropsia.



Em nota, a PC informou ainda que familiares do homem contaram que ele morava com a companheira, que fugiu do local antes da chegada da polícia. O casal tinha um relacionamento conturbado devido ao uso de drogas.



A Polícia Militar informou que os agentes da 43ª CIPM foram acionados por volta das 0h daquele dia com informação de um incêndio no local. A residência foi isolada e a corporação acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realizar perícia e remoção do corpo.