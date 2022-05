Homem é esfaqueado e morto por companheira na Bahia

Um homem morreu após ser esfaqueado no último sábado (14), na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Clécio Oliveira do Nascimento, de 31 anos, foi atingido no tórax, deu entrada no Hospital Municipal do município, mas não resistiu.

De acordo com informações da TV São Francisco, a suspeita do crime é Raquel Maria da Silva e Silva, companheira da vítima. Oito testemunhas afirmaram, no entanto, que ela o teria esfaqueado em legítima defesa.

A mulher estaria sofrendo agressões e ameaças há mais de dois anos. Raquel foi conduzida para a delegacia para prestar depoimento e responde em liberdade.

Caso se confirme que a ação ocorreu por legítima defesa, a mulher não será indiciada por homicídio.

No sábado, o corpo do homem foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica, que também realizou perícia no local. As circunstâncias da morte de Clécio são apuradas pela DT/Paulo Afonso.