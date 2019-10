Homem é esfaqueado pela ex-mulher após se recusar a reatar relacionamento

Um homem foi socorrido às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) na manhã de quarta-feira (9) após ter sido esfaqueado pela ex-esposa. O crime ocorreu na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussurrana, em Salvador.

Durante o ataque, Edisio Brandão Sousa, de 45 anos, foi atingido com os golpes de faca nas costas, no rosto e no braço. Ele acusa a ex-companheira, identificada como Elenize Gomes, de atacá-lo.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, a vitima relatou que a mulher não se conformava com o fim do relacionamento e, após uma recusa para que voltassem, ela o agrediu.

Ainda segundo o boletim, a agressora estava bebendo dentro da casa da vítima durante a madrugada. No entanto, não há informações se ela estava embriagada ou a quantidade de álcool que foi ingerida.

O caso foi registado na 11ª Delegacia (Tancredo Neves) como lesão corporal.