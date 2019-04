Homem é esfaqueado pela mãe em briga na Bahia

Um homem foi esfaqueado pela própria mãe no município de Capim Grosso, na Bahia, nesta sexta-feira (26). Segundo o boletim registrado no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), Felipe Oliveira Souza, 33 anos, teria ficado ferido após uma briga.

À polícia, ele afirmou que estava bebendo na Praça do Mercado quando se desentendeu com a mãe e o companheiro dela. Eles teriam chegado entrado em luta corporal. Felipe disse que a mãe teria entrado em casa, onde pegou uma faca e desferiu golpes nele.

De acordo com a Polícia Civil, Felipe teve o pulmão perfurado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

