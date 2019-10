Homem é esfaqueado por enteado durante briga com a esposa em Brotas

Um homem foi esfaqueado pelo enteado enquanto discutia com a esposa. Denival Ribeiro dos Santos, 40 anos, foi atingido nas costas por um golpe de faca e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). A vítima informou no posto policial da unidade que o autor da facada foi seu próprio enteado, identificado como Márcio Vinícius.

O crime ocorreu noite de quinta-feira (3), por volta das 19h, na Rua Vila América, no Engenho Velho de Brotas. A vítima segue internada da unidade de saúde. Segundo o boletim de ocorrências, a vítima estava em uma discussão com sua companheira, quando o suspeito o atacou pelas costas. O caso foi registrado como lesão corporal. Márcio não foi preso. A unidade não divulgou informações sobre o estado de saúde da vítima.