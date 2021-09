Homem é filmado usando capacete nazista e fazendo saudação: 'Legião hitlerista'

Um homem, do Rio Grande do Sul, se filmou exibindo um capacete nazista e fazendo uma saudação usada pelos soldados alemães durante o Terceiro Reich. As imagens foram parar nas redes sociais e receberam diversas críticas nesta quarta-feira (1), quando viralizaram.

"Salve, galerinha, beleza? Antes de tudo, 'sieg heil'. Tamo junto aí, né?", afirma ele, levando o braço à frente com a palma da mão estendida para baixo e adotando a expressão em alemão que significa "salve a vitória". A saudação costumava ser usada para louvar Adolf Hitler.

Vale lembrar que apologia ao nazismo é crime no Brasil. A pena vai de 2 a 5 anos, além de multa. Não há fiança. Além disso também é proibido "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo".

"Meu chapéu da legião hitlerista, p*. Tamo junto, c*. Terceira posição aí, ó", diz o autor do vídeo.

Na sequência, o indivíduo conta que havia acabado de receber o item, e que pretende usá-lo em próximas publicações para seu canal na internet, além de andar na rua com ele.

"Com esse chapéu aqui, eu vou fazer os vídeos, tá ligado?", comenta, sugerindo ainda sua intenção de adquirir um uniforme. "Vou sair com ele na rua aí. E tô para comprar roupa também, tá ligado? Vai ficar top".