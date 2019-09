Homem é flagrado com 63 kg de maconha em carro na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou aproximadamente 63 kg de substância com características semelhantes à maconha, embaladas em tabletes, escondidos em vários compartimentos de um carro de passeio.

O caso aconteceu na quinta-feira (26), no KM 544 da BR-116, em Milagres, no sudoeste baiano. Inicialmente, a polícia deu ordem de parada ao veículo de modelo Volkswagen Gol, com placa do Paraná, e começou a abordagem. Neste momento, o motorista, um homem de 43 anos, demonstrou nervosismo, o que gerou desconfiança da PRF.

Como se contradisse em perguntas feitas pelos agentes e não soube explicar o porquê estava viajando, os policiais decidiram fazer buscas pelo carro e encontraram a droga.

Ao ser questionado sobre as substâncias, o homem disse que saiu de Guaíra (PR) e seguiria para Feira de Santana (BA), onde receberia R$ 2 mil pelo serviço de transporte da droga.

Diante do flagrante, a PRF levou o homem e a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Itaberaba, na Chapada Diamantina.

A droga é a campeã de apreensões nas estradas, segundo a PRF. Entre 1 de janeiro e 26 de setembro deste ano, foram 10,1 toneladas apreendidas, seguida de cocaína (253 quilos) e o crack (103 quilos).