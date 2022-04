Homem é flagrado com moto roubada na BR-367 e é preso

Um homem foi preso na noite de ontem (6) ao ser flagrado na BR 367, no munícipio de Eunapólis, com uma motocicleta com registro de roubo.

Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo Honda/Nxr 160 Bros e notaram que a numeração do NIV gravada na parte frontal do chassi da motocicleta e a numeração do motor apresentavam sinais de adulteração.

Após consultas aos sistemas disponíveis, constatou-se que se tratava de uma motocicleta com registro de roubo, feito em setembro do ano passado, na cidade de Teixeira de Freitas.

Questionado, o motociclista afirmou "que sua esposa realizou uma negociação da troca" de um veículo VW Gol e um som automotivo pela motocicleta, na cidade de Teixeira de Freitas-BA, mas disse que não existe um contrato que prove a negociação.

Foi lavrado Boletim de Ocorrência Policial pela suposta prática do delito de receptação (previsto no artigo 180 do Código Penal). O motociclista conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Eunápolis-BA para realização dos procedimentos legais cabíveis.