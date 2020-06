Homem é morto a facadas dentro de casa; companheira é suspeita

Um homem identificado como Joedson Carvalho Barbosa foi morto a facadas dentro de casa no inicio da noite desta quarta-feira (24) no bairro de Canabrava, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, que investiga o crime, Joedson foi morto com golpes de arma branca - ele chegou a ser socorrido para a UPA de São Marcos, bairro vizinho, mas não resistiu. A companheira dele é suspeita de ter cometido o crime.

De acordo com a Polícia Militar, Joedson foi atacado por volta das 18h15 na Rua São Roque. Policiais da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) foram até o local depois de serem informados que um homem havia sido atacado a facadas.

No local, a equipe encontrou o homem ferido e o socorreu até a UPA, mas Joedson morreu na unidade. O CORREIO teve acesso a imagens que mostram sangue no chão de casa, próximo a um aparelho celular. A motivação do crime ainda está sendo investigada.