Homem é morto a pauladas no Itaigara; corpo foi encontrado em terreno

Um homem foi morto a pauladas no Itaigara, no último sábado (5). De acordo com a polícia, a vítima, ainda não identificada, foi encontrada na avenida Paulo VI, no fim da manhã.

Através da assessoria de comunicação, a Polícia Civil informou que o homem tinha marcas de espancamento e foi localizado em um terreno, às 11h57.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios Atlântico, que apura a autoria e a motivação do crime. As imagens das câmeras de segurança da região foram coletadas para ajudar na identificação, enquanto as guias de perícia e remoção foram expedidas.