Homem é morto a tiros dentro de casa na Boca do Rio

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (19), na Rua Tenente Gustavo dos Santos, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo informações da polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atestou a morte do rapaz no local. Três homens são suspeitos do crime.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independente da PM (CIPM/Imbuí-Boca do Rio) foi acionada para atender à ocorrência e isolou o local do crime.

Já a Polícia Civil informou que a vítima está sem identificação. A autoria do crime é atribuída a três homens, também não identificados, que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o rapaz. A motivação está sendo apurada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).