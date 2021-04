Homem é morto a tiros dentro de estúdio fotográfico em Vitória da Conquista

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta quinta-feira em Vitória da Conquista. Matheus Oliveira França, de 32 anos, foi baleado dentro do estúdio de fotografia em que trabalhava, na Rua Sinhazinha Santos, no Centro de Conquista.



A Polícia Civil não deu detalhes sobre o caso, mas segundo informações do Blog do Anderson, os investigadores pretendem usar imagens de câmeras de vigilância da rua, além de conversas em aplicativos de mensagens e redes sociais para tentar identificar o homem que atirou contra Matheus Oliveira.