Homem é morto a tiros em frente a casa de prostituição na Liberdade

Um homem foi achado morto a tiros na madrugada deste domingo (8), em frente a uma casa de prostituição na Rua Pero Vaz, no bairro da Liberdade.

Ele foi identificado como Márcio Santos Nascimento Júnior, de 26 anos, segundo a Polícia Civil. O dono e o segurança do local foram chamados para prestar depoimento na delegacia. Não se sabe ainda o que motivou o crime, nem quem o cometeu.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Também neste domingo, um outro homicídio foi registrado na capital baiana pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia, no bairro do Itaigara. Um homem de identidade ainda desconhecida foi morto a tiros via pública, na Rua Ubaldo Osório, pouco antes das 6h.

A Polícia Civil diz que a Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai investigar o caso.