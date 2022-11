Homem é morto a tiros na feira de Cidade Nova, em Feira de Santana

Um homem de 45 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (15) em um bar na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

O caso aconteceu por volta das 13h30, no estabelecimento comercial situado na Feirinha da Cidade Nova. Fábio Aragão dos Santos, que morreu no local, apresentava marcas de disparos de arma de fogo no tórax, abdômen e costas.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.

As guias para exame necroscópico e pericial foram expedidas. Imagens de câmeras de videomonitoramento serão analisadas e podem auxiliar na identificação do autor.