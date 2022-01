Homem é morto a tiros na Praia do Sol, em região turística de Cabuçu

Um homem foi assassinado na Praia do Sol, que fica localizada em Cabuçu, região turística da cidade de Saubara. O crime ocorreu no domingo (2), por volta das 17h.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Cláudio Luís de Jesus Almeida, de 33 anos. Ele foi encontrado morto perto de banheiros químicos da praia, com marcas de tiro pelo corpo. Não há informações, no entanto, de como ocorreu o crime.

O assassinato foi registrado por uma câmera de segurança do local. As imagens mostraram um grupo de banhistas correndo no momento dos disparos e tentando se esconder atrás de carros estacionados e de barracas de vendas de produtos.

Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado, realizou perícia no local do crime e fez a remoção do corpo. A Delegacia de Saubara investigará o que aconteceu. Até o momento, ninguém foi preso.