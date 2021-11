Homem é morto a tiros no Pelourinho

Um homem foi morto a tiros no Centro de Salvador, nesta segunda-feira (1º). A vítima, ainda não identificada, estava na Rua do Curriachito, nas proximidades da Barroquinha, quando foi surpreendida. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigados.

Em nota, a Polícia Militar disse que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e a polícia civil vai investigar o caso. O crime aconteceu em uma área residencial, a 250 metros da Rua Chile, Zona Turística da cidade.

Nesta terça-feira (2), moradores e trabalhadores do Centro Histórico lamentaram o ocorrido e disseram estar preocupados com a violência. "A violência está cada vez mais próxima das zonas turísticas e isso é triste porque é a nossa imagem, são os cartões postais da nossa cidade. Não sei os detalhes desse caso, mas a notícia de que alguém foi morto a tiros e tão perto do Centro prejudica todos mundo", disse um comerciante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).