Homem é morto após agredir ex-mulher e amigo por crise de ciúmes em bar

Um homem foi morto enquanto agredia a ex-mulher e um amigo dela em um bar no Rio de Janeiro na noite deste domingo (17). Segundo o g1, um policial militar que estava de folga atirou no agressor, Jarbas Oliveira, de 25 anos, ao apartar a briga, provocada por uma crise de ciúmes.

Luiza Quellen, de 26 anos, e Jarbas se separaram no mês passado. Jarbas não aceitava o fim do relacionamento.

Ela foi vista por um amigo de Jarbas enquanto estava no bar. Sem saber do término, esse amigo mandou uma mensagem ao agressor perguntando se eles tinham se separado.

“Eu cheguei nessa festa, num bar, e avistei ela com o seu companheiro. Fui fazer uma pergunta para o Jarbas, no telefone, no WhatsApp, no particular”, narrou em entrevista ao g1.

“Ele chegou no local muito alterado, nervoso. Quando ele viu Luiza, ele ficou cego, foi para cima dela”, lembrou.

Jarbas também agrediu o amigo de Luiza antes de ser morto.