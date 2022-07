Homem é morto em bar na Bahia; bandidos mandaram estabelecimento ser esvaziado

Um homem identificado como André Bastos Queiroz Cavalcante, 28 anos, foi morto em um bar em Iaçu, no Centro-Norte baiano, na noite do último sábado (23).

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em um bar da cidade. Dois homens chegaram em uma motocicleta e invadiram o estabelecimento comercial, atirando contra a vítima. Além disso, de acordo com testemunhas, os bandidos teriam ordenado que o restante das pessoas saíssem do bar antes de cometer o crime.

André estava em um bar (Foto: Reprodução/Facebook)

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com o Comando de Policiamento da Região da Chapada (CPRCH), policiais militares do 11º Batalhão foram acionados na Avenida Pacífico Teixeira Ramos, no bairro Pé do Monte.

Ao chegar ao local, a PM identificou que a vítima não tinha resistido aos ferimentos. Os militares isolaram o local para a perícia.

A ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Itaberaba, mas a autoria e a motivação estão sendo investigadas pela Delegacia de Iaçu.