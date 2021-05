Homem é morto em Boa Vista de São Caetano por PM que estava de folga

A Polícia Militar confirmou que o homem morto na tarde de domingo (23), no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, foi atingido por disparos feitos por um PM que estava de folga.

Ainda de acordo com informações da PM, o policial, que não teve o nome divulgado, relatou que foi abordado por homens armados durante a tarde de domingo, na Rua Rapold Filho de Baixo. Ele teria reagido. Não há informações, no entanto, se o homem morto com os disparos estava nesse grupo de criminosos ou se passava pelo local.

Ao ser acionada no dia do crime, a PM foi até o local e encontrou a vítima dos disparos caída no chão, ao lado de uma pistola. O homem foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas lá foi atestado que ele estava morto.

A ocorrência foi registrada, e a pistola encontrada no local foi entregue no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).