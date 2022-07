Homem é morto em troca de tiros com a PM no Engenho Velho de Brotas

Um homem foi morto após trocar tiros com a polícia, no Engenho Velho de Brotas, na noite da última quinta-feira (29). Em nota, a Polícia Militar informou que durante rondas na localidade de Manguinhos, no Engenho Velho de Brotas, policiais militares da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Choque, foram recebidos a tiros por diversos homens armados e houve revide. Um indivíduo foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu.

Durante varredura no local, foram encontradas uma pistola calibre .40 contendo três munições intactas, um tablete de cocaína, 30 saquinhos de cocaína, 25 trouxas de maconha, um relógio e uma corrente dourada. Todo material apreendido foi apresentado na Corregedoria da Polícia Militar, onde o fato foi registrado.