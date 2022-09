Homem é morto enquanto jogava dominó em bar na Bahia

Um homem foi morto a tiros enquanto jogava dominó em um bar de Araci, no interior da Bahia, na sexta-feira (2).

Wanderson Bispo dos Santos estava com amigos no bairro Tanque da Nação quando os criminosos chegaram de moto. O carona desceu, entrou no bar e atirou diretamente contra a vítima, que foi atingida na cabeça e nas costas.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela delegacia local, mas ainda não se sabe o que motivou o crime e não há informação de autoria. Os suspeitos fugiram depois dos tiros.