Homem é preso acusado de abusar sexualmente das três netas em Conquista

Um homem foi preso nesta quarta-feira (8) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, acusado de abusar sexualmente de três crianças. As menores são netas do acusado.



O mandado de prisão foi cumprido por policiais do Núcleo da Criança e do Adolescente da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Vitória da Conquista.



“Toda a violência sexual sofrida foi relatada pelas meninas, que tem idades entre sete e doze anos. O abusador ainda aliciava os netos, também crianças e adolescentes, passando filmes com teor pornográficos para assistirem, momento em que os estimulavam a manterem relações sexuais com as crianças, presenciando todo o abuso, a fim de satisfazer a sua lascívia sexual”, detalhou a delegada Rosilene Correia, responsável pelo inquérito.



O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e foi cumprido na residência do acusado. Ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, onde segue preso e à disposição da Justiça.

