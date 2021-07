Homem é preso após atacar a esposa com mordidas

Um homem foi preso nesta terça-feira (20) após agredir a companheira com mordidas. O caso aconteceu no povoado de Barra, zona Rural de Sátiro Dias, no nordeste baiano.

De acordo com o comandante da 4ª Cia do 4º Batalhão de Polícia Militar (Alagoinhas), major Antônio Roque Ávila dos Anjos, o agressor foi preso em flagrante. “Encontramos o agressor e a vítima, que tinha diversas marcas de dentes no corpo”, relatou ele, que informou ainda que a própria vítima acionou a polícia.

O homem já tinha passagem por roubo de veículo e foi conduzido à delegacia, onde foi solicitada medida protetiva para a esposa.