Homem é preso após dar soco em filha durante discussão; jovem teve traumatismo craniano

Um homem identificado como José Teógenes Xavier Vitor foi preso em flagrante na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, após agredir a filha de 18 anos com um soco. A agressão contra a jovem aconteceu durante uma discussão entre o José Teógenes e a ex-companheira, mãe da menina. O crime aconteceu na quinta-feira (24).

O crime aconteceu na orla da cidade, em um hotel onde a ex trabalha. De acordo com a TV São Francisco, ele foi ao local e iniciou uma discussão. Exaltado, agrediu verbalmente a mulher e desferiu um soco na filha do casa, que presenciou e filmou a cena com um celular.

Com a força da pancada, a jovem caiu de uma escada do hotel. Ela fora socorrida ao Hospital Universitário de Petrolina, cidade vizinha a Juazeiro, no estado de Pernambuco. A jovem foi diagnosticada com um traumatismo craniano de pequena proporção e teve alta na manhã desta sexta, de acordo com a reportagem.

José Teógenes tentou fugir após a agressão, mas foi alcançado por pessoas que presenciaram os fatos. As testemunhas acionaram a polícia. O Homem foi preso e está á disposição da Justiça.