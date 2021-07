Homem é preso após fingir ser médico e atender pacientes em Nilo Peçanha

Um homem que atuava como falso médico foi preso em flagrante nesta terça-feira (6). Ele atendia a população do povoado de São Benedito, na zona rural do município de Nilo Peçanha.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Serviço de Investigação da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) descobriu a farsa após receber denúncias.

De acordo com o coordenador da 5ª Coorpin, delegado José Raimundo Nery Pinto, o falso médico se passava por outra pessoa. “Além do exercício ilegal da medicina, o suspeito também foi autuado pelos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos, pois atendia usando a identidade e o carimbo de um médico, com assinaturas em vários documentos internos”, explicou Raimundo Nery.

Gestores da unidade de saúde foram ouvidos e apresentaram cópias de documentos e o carimbo usados pelo falso médico. O homem está preso e à disposição da Justiça.