Homem é preso após furtar malote de banco com R$ 40 mil na Bahia

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante após furtar um malote com R$ 40 mil numa unidade do banco Santander, no centro de Barreiras, no oeste do estado, na tarde da última quarta-feira (25). A prisão foi efetuada por policiais da 83ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barreiras) após serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), depois de uma ligação via 190 denunciando o crime.

O suspeito foi localizada próximo a uma padaria da cidade e alcançado pelos policiais. Com ele foi recuperado o valor levado do banco e também foram apreendidos um alicate, cinco cartões de crédito e um celular. O dinheiro e o criminoso foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.