Homem é preso após matar ex-mulher a facadas em Sobradinho

A polícia prendeu o suspeito de matar a facadas Jéssica Gabino Barboza, 30 anos, na cidade de Sobradinho, no norte do estado. O crime aconteceu na última quarta-feira (15), na Vila São Joaquim. Após o crime, o suspeito, que é ex-marido de Jéssica, fugiu do local do crime. Ele foi localizado e preso nesta quinta-feira (17), na casa do pai, em Petrolina (PE).

Segundo a titular da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes Sá, a vítima já estava separada do ex marido havia seis meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento e golpeou a vítima em via pública. Para não ser preso, o homem fugiu do local.

"Os familiares dela relataram que a mulher sofria maus tratos constantemente, mas não queria denunciá-lo por conta dos dois filhos que tem com ele", contou a delegada.

As polícias Civil e Militar da Bahia e a PM do Estado de Pernambuco fizeram o levantamento de informações apuradas e identificaram que o suspeito estava escondido em Petrolina, no estado de Pernambuco. Os policiais iniciaram as diligências assim que foram acionados.

O homem de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado no bairro Antônio Cassimiro, quando tentava fugir.

"Ele estava escondido na casa do pai e se preparava para fugir. Acionamos outras equipes para o suporte e fomos até a localidade e o encontramos", detalhou Lígia Nunes Sá, lembrando que, em todo o momento, o pai do autor tentava escondê-lo.

As equipes tiveram apoio de policiais da 96ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sobradinho) e do Batalhão Especializado Integrado (Biesp) da PMPE.

Após ser capturado, o homem foi levado para a DT onde foi autuado por feminicídio e segue à disposição da Justiça.