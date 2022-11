Homem é preso após ser filmado se masturbando na janela da vizinha na Bahia

Um homem de 48 anos foi preso ao ser flagrado se masturbando na janela da vizinha, que já tinha uma medida protetiva contra ele, em Iaçu, na Bahia. O caso aconteceu na quinta-feira (24).

Há cerca de um ano, a mulher tentava reunir provas do crime cometido pelo vizinho, já que os próprios familiares não acreditaram quando ela contou que estava sendo perseguida por ele. Ela então resolveu instalar uma câmera de segurança, que acabou flagrando o ato de assédio. Segundo a Polícia Civil, ela havia prestado queixa contra o homem em agosto desse ano.

“Ela havia informado que, no início, vinha sendo observada de forma estranha pelo homem. Preocupada, procurou ajuda dos pais, mas não foi compreendida, acreditando todos que seria ‘coisa da sua cabeça’. Com o passar do tempo, a vítima percebeu que a situação estava insustentável, fato que fez com que registrasse ocorrência policial em agosto desse ano e, logo em seguida, procurasse o Ministério Público”, diz o delegado Thiago Costa.

Uma medida protetiva foi deferida em favor da vítima, o que fez com que o vizinho passasse a reagir com pensamento de vingança por ter sido denunciado. Ele aumentou seus ataques, sendo acusado inclusive de matar os cachorros da mulher.

"Com a decisão, o autor teria, supostamente, rasgado o pneu do carro da vítima e matado seus dois cachorros envenenados. No entanto, mesmo com as medidas, o suspeito continuou a monitorá-la diariamente, nutrindo um desejo sexual por ela”, relatou o delegado.

Para tentar conseguir provas, a vítima comprou a câmera e instalou na casa. O equipamento registrou quando, durante a madrugada, o vizinho se aproximou da janela e ficou observando a mulher, com a mão dentro da calça, se masturbando. As imagens registraram quando ele saiu do lugar com o pênis à mostra.

“De imediato, quando percebeu, ela acionou a polícia, que chegou e capturou o homem em flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e importunação sexual. Ele, que segue na unidade policial custodiado, também será investigado pelo possível envolvimento nos crimes de dano e maus tratos a cães, majorado pela morte do animal”, explica o delegado.