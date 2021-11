Homem é preso após ser flagrado dirigindo embriagado e sem habilitação

Um homem de 23 anos foi preso após ser flagrado conduzindo um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool. A prisão foi efetuada após o homem ter sido abordado por policiais rodoviários federais, no KM 800 da BR 242 , trecho do município baiano de Barreiras.

Em nota, a PRF informou que as equipes fiscalizavam a rodovia quando abordaram o condutor de um VW/Gol para fiscalização e, visualizaram que o homem apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como olhos vermelhos, conversa arrastada e odor etílico, além de afirmar que não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, fato confirmado em consultas aos sistemas.

Após submetê-lo ao teste de etilômetro, foi verificado o teor de 0.69 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Questionado,ele confirmou que havia ingerido algumas cervejas. Diante dos fatos, o homem de 23 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.