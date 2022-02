Homem é preso após vizinhos ouvirem pedidos de socorro de mulher e acionarem a PM

Um homem foi preso em flagrante pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Canavieiras), após agredir a própria companheira com tapas e socos durante uma discussão. O crime aconteceu na residência do casal, na travessa Dois de Julho, no centro da cidade de Canavieiras, na noite de quarta-feira (2).

"Vizinhos ouviram a vítima gritando por socorro e acionaram a guarnição, através do telefone funcional. Denúncias são de extrema importância para combater esse tipo de crime. Sem elas, muitas vezes, não temos conhecimento da situação", pontuou o chefe do Serviço de Planejamento Operacional (SPO), tenente Matheus Rodrigues.

O suspeito reagiu à abordagem policial com agressividade e apresentou sinais de embriaguez. O criminoso foi imobilizado e algemado. Na sequência, ele foi conduzido até a sede da 7ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpins/Ilhéus), onde está à disposição da Justiça.