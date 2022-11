Homem é preso com 23 kg de maconha no interior da Bahia

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (7), em Irecê, no centro-norte da Bahia, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi localizado por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) levando 23 kg de maconha para Salvador em um ônibus.



A ação foi resultado de um trabalho investigativo que apontou a prática do tráfico por meio do transporte das drogas na BA-052. Diante de informações de que os entorpecentes estavam sendo levados à capital baiana, a Polícia Civil interceptou o ônibus e localizou as duas malas repletas de maconha.